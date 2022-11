Uiltrasporti contro la gestione dei magazzini Conad di Quiliano, Paparusso: "Azioni che destabilizzano i lavoratori"

Via all'apertura dello stato di agitazione con il blocco degli straordinari e l'eventualità che a breve venga indetto uno sciopero.

Questa la decisione della segreteria Uiltrasporti di Savona sulla situazione che si sta venendo a creare all'interno dei magazzini Conad a Quiliano.

"Molti lavoratori ci segnalano che da un po' di tempo a questa parte all'interno del cantiere Conad si stanno verificando alcune azioni che lasciano perplessi, di fatto come da richiesta da parte delle organizzazioni sindacali non sta avvenendo la stabilizzazione di una parte di lavoratori con contratto a termine come da accordi, anche se in presenza di un accordo in deroga alle normative vigenti da noi sottoscritto, inoltre segnaliamo che ad alcuni lavoratori in scadenza di permesso di soggiorno, vengono rinnovati i contratti a 30/60 giorni quando le normative prevedono che la durata del contratto deve essere almeno di 180 giorni" specificano dalla Uiltrasporti.

Secondo quanto riferito dall'organizzazione sindacale, infatti, questa situazione si sta verificando con la maggior parte dei lavoratori extracomunitari sotto contratto con Geat, la cooperativa che gestisce i magazzini.

"Oltre alle problematiche descritte sopra si sta verificando una pressione da parte dei referenti atta ad aumentare i carichi di lavoro facendo azioni di puro terrorismo psicologico, che non fa altro che mettere preoccupazione ai lavoratori del cantiere destabilizzandolo - continua il sindacato - Inoltre l'azienda unilateralmente ha deciso di non pagare incentivi su alcuni reparti anche se previsti da accordi sottoscritti dalle parti. Queste problematiche nonostante le nostre segnalazioni e contatti telefonici e incontri non hanno dato un valido e celere riscontro al fine di portare la serenità sul cantiere Conad di Quiliano".

"Non manca il lavoro ma non gli vengono rinnovati i contratti e ogni giorno gli chiedono di fare uno-due ore di straordinario. Caso strano sono tutte persone di colore tutte quelle che vengono mandate via - punta il dito il segretario regionale Uiltrasporti Franco Paparusso - Non possiamo accettare una cosa di questo tipo, è un comportamento inaccettabile".

"Si sta venendo a creare un'aria di destabilizzazione completa, con il rischio di far scoppiare una guerra da poveri - puntualizza preoccupato Paparusso - Siamo all'inizio, è diventata una questione insostenibile e non ci sono le condizioni per andare avanti. I lavoratori si sentono sotto attacco, e noi speriamo ci sia un intervento di Conad su questi temi, anche perché loro hanno sempre fatto sì che venissero rispettate le regole".