Tpl, vertice sindacati-Provincia, fumata grigia: confermato lo sciopero

"Abbiamo preso atto di ciò che ci è stato detto sui passi avanti per la procedura ma ci sono 40 giorni per definire l'iter e tre mesi per eventuali ricorsi, con marzo come scadenza per l'affidamento in house, i tempi non sono stretti, di più - ha detto Massimo Nari, rsu Filt Cgil - Le nostre preoccupazioni riguardano il fatto di non aver sottoscritto un accordo quadro che era stato presentato a luglio, non aver presentato un piano industriale, dove tirerebbero fuori i soldi per il nuovo direttore oltre al tema delle esternalizzazioni e degli esuberi. Faremo altri passaggi con la Provincia e quando avremo documenti scritti vedremo, ora non ne abbiamo, per ora solo parole".