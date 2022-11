I 5 migliori casinò sicuri non AAMS in Italia

Il gioco d'azzardo ha aperto moltissime frontiere ai suoi appassionati. In Italia, si potrebbe dire lo stesso, sebbene esista ancora un certo timore, forse, per il gambling e le scommesse, molti giocatori italiani sfruttano la possibilità di poter giocare nei casinò online senza uscire fuori di casa.

Infatti, i giocatori italiani possono contare su una miriade di casinò online targati AAMS, ovvero aventi un permesso di gioco rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, o Agenzia dei Monopoli di Stato. Tuttavia, esistono siti basati sul gioco d'azzardo che non dispongono di una simile licenza e che, nonostante ciò, godono di un successo stratosferico!

Il punto è che, a differenza di cosa si possa pensare a un primo acchito, la maggior parte dei siti non AAMS sono perfettamente legali e leali, dimostrandosi il contrario soltanto quando non presentano timbri emessi da alcun ente simile all'ADM italiana. Andiamo subito a conoscere i 5 migliori casinò sicuri non AAMS che è possibile giocare dall'Italia!

I casinò non AAMS: i nostri criteri per il miglior casinò

Quando si recensiscono casinò online, a prescindere dall'ente che ne ammette il gioco legale e leale, esistono diversi criteri da tenere in considerazione. Per prima cosa, ci avvediamo dell'ente che ha concesso il permesso al sito, così arrivando a giudicare la legalità di quest'ultimo; seguitamente, investighiamo sulla qualità e la quantità dei giochi, soprattutto dei medesimi che non prevedono alcuna skill per essere vinti, come ad esempio le slot machine o le roulette; diamo un'occhiata alle software-house concedenti i loro games, alle metodiche di pagamento, alla presenza o meno di un'applicazione mobile e ai bonus di benvenuto, qualora ce ne fossero. Questi ultimi hanno spinto (e stanno ancora spingendo) un numero importante di giocatori a iscriversi ai casinò online, così riuscendo a diventare un fenomeno incredibilmente vasto e che sta prendendo piede in una moltitudine di virtual.

Il lavoro continuo e senza interruzioni dei casinò online

I casinò legali offrono un servizio instancabile ai loro clienti, proprio com’è possibile leggere in quest’articolo sui migliori casinò non AAMS sicuri e affidabili. Infatti, è possibile connettersi a qualsiasi ora e fare il proprio gioco senza il timore di non poter trovare delle lobby a cui potersi collegare. Oltretutto, parlando del servizio clienti, è bene ricordare che ogni virtual mette a disposizione uno sportello di aiuto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in modo d' aiutare i giocatori in difficoltà a risolvere qualsiasi problema stiano lamentando. Si tratta di una peculiarità d'apprezzare e che rende il gioco su tale genere di siti, molto più sicuro rispetto a molte altre piattaforme.

Disponibilità di una licenza

Come già accennato, è bene ricordare che oltre alla licenza AAMS ne esistono altre in grado di accertare la legalità di un casinò su internet, similmente a quanto cita il seguente scritto su i migliori casinò online e offline in Italia. È possibile rinvenirne il timbro nella homepage di ogni piattaforma, la quale deve per legge ostentare e citare l'ente che le ha concesso il permesso di esercitare il gioco d'azzardo. È bene sapere che gli enti in questione non porgono il loro nome a un sito che non rispecchia determinati criteri, indi è necessario che la piattaforma in questione superi alcuni test e che sia all'altezza delle aspettative legali e regolari. Se non dovesse così ostentarsi, non otterrebbe la licenza e pertanto sarebbe ritenuto un sito sul gambling illegale, nel peggiore dei casi tendente alla truffa.

Disponibilità di un'applicazione mobile

Oggigiorno, i virtual sono spesso associati alle proprie applicazioni per telefoni cellulari. Basterebbe fare una ricerca veloce sullo store di un device per comprendere meglio la situazione. I casinò online hanno ben compreso che sempre più persone preferiscono la comodità dello smartphone: dopotutto, nell'ordine di giocare a un qualsiasi gioco abbia a che fare col gambling, basterebbe non spostarsi dalla poltrona (o da una qualsiasi posizione comoda) e agguantare un telefono cellulare. Grazie alle applicazioni, i tempi di caricamento dei giochi si sono notevolmente ridotti; la fluidità della piattaforma ha raggiunto notevoli progressi, così come le transazioni e l'interfaccia; alle prime corrisponde una velocità maggiore, mentre alla seconda viene spesso affibbiata una modalità più semplice e intuitiva.

Recensioni dei clienti

I migliori casinò online non AAMS che andremo a elencare, sono stati tutti previamente recensiti dai giocatori che li hanno provati. Abbiamo tenuto conto di ogni loro parola e se certe piattaforme si trovano qui, a far parte della nostra breve lista, allora vuol dire che ne valgono la pena. I clienti sanno ciò che vogliono e lo esprimono attraverso le loro sensazioni. Mai sottovalutare il punto di vista di un player o di un appassionato per il gioco!