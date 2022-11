Savona, incendio appartamento in via Mattiauda: soccorsi mobilitati (FOTO)

Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna per un incendio divampato in un appartamento situato in via Mattiauda a Savona.

Gli occupanti dell'abitazione, pare di origine straniera, hanno chiesto aiuto alla vicina di casa per allertare i soccorsi. Sul posto anche la Croce Bianca, l'automedica, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

La fiamme sarebbero divampate all'interno di un camera da letto. Via Mattiauda è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

La situazione, secondo quanto riferito, è sotto controllo: quattro persone sono state trasportate al San Paolo di Savona per accertamenti, tre in codice verde e una in codice bianco.