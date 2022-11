Il porto di Savona-Vado ieri e oggi in mostra con le fotografie della Culp "Pippo Rebagliati"

Sabato 12 novembre alle ore 16.30 presso la Sala dei Facchini del C.R.A.L. "Pippo Rebagliati" in via dei Carpentieri n. 5 a Savona si darà il via alla mostra fotografica permanente organizzata dall'agenzia fotogiornalistica Realy Easy Star "Il Porto di Savona Vado ieri e oggi nelle foto della Compagnia Pippo Rebagliati".