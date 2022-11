Funivie, cassa integrazione prorogata fino al 31 dicembre. Cervetti: "Ritenuto opportuno richiedere l’estensione dell’attuale strumento"

Cassa integrazione prorogata fino al 31 dicembre. Questa l'ultima novità emersa a seguito di una comunicazione di Funivie Spa dopo che le organizzazioni sindacali avevano chiesto risposte importanti sia alla società in liquidazione che alla subentrante Autorità di Sistema Portuale (il prossimo 15 dicembre) visto che il prossimo 16 novembre scadrà la cassa per i dipendenti.

"Funivie S.P.A. in liquidazione, su richiesta del presidente di Autorita di Sistema Portuale del Mar Occidentale (Paolo Emilio Signorini. ndr), nominato dalla legge gestore del compendio, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprietario degli impianti, ha avviato le pratiche per estendere gli strumenti di sostegno al reddito di quei lavoratori che non possono essere impegnati nelle attività di gestione del parco e manovra ferroviaria" ha detto l'azienda.

"Poiché le pratiche di consegna del compendio (impianti, organizzazione e contratti) al presidente di Autorità Portuale sono in corso, ma richiedono ancora qualche settimana, di concerto con gli Enti abbiamo ritenuto opportuno richiedere l’estensione dell’attuale strumento sino a fine anno, in modo da garantire l’imprescindibile sostegno al reddito dei lavoratori che non possono essere impegnati nelle attività funiviarie, in attesa del ripristino dell’impianto da parte del commissario delle opere pubbliche" ha spiegato Paolo Cervetti, liquidatore della società.

Due giorni fa nel frattempo era partita la richiesta della Regione di incontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con le organizzazioni sindacali proprio preoccupate per il futuro dei lavoratori, le quali richiedono che il passaggio ad Autorità Portuale avvenga il prima possibile.