Savona, il 24 novembre una conferenza di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne

L’ASD Un Posto Al Sole, con il supporto del formatore Michele Farinetti, ha registrato alla camera di commercio il format “Non Sarò Mai Sola”, come strumento concreto per la prevenzione della violenza sulla donna e di genere includendo anche il bullismo.

"In sinergia con alcune associazioni che hanno partecipato all’incontro in comune del tavolo delle pari opportunità ,in preparazione degli eventi in programma nei giorni antecedenti alla giornata del 25 Novembre contro la violenza sulle donne, possiamo confermare la nostra presenza all'evento invitando le persone a partecipare. Vogliamo pertanto darvi informazioni dei temi che tratteremo nella conferenza/workshop" spiegano dall'ASD Un Posto Al Sole.