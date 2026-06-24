Savona, “Leze for Peace”: a Legino una serata di musica, arte e solidarietà per Music for Peace

Una serata organizzata dal Comitato Territoriale di Legino- zona 167, in collaborazione con la Sociatà Fratellanza Leginese, dedicata alla solidarietà, alla musica, all'arte e alla convivialità animerà il quartiere di Legino il prossimo venerdì 26 giugno dalle ore 18 alle 24. “LEZE FOR PEACE” si svolgerà presso i locali della Società e la vicina pista polivalente con la finalità di sostenere le attività di Music for Peace, l'organizzazione umanitaria impegnata nella raccolta e distribuzione di aiuti alle popolazioni colpite da guerre, povertà ed emergenze umanitarie in diverse parti del mondo. Sono molte sono le associazioni e le realtà artigianali del luogo che hanno aderito all’evento.

Durante la serata il pubblico potrà assistere a esibizioni di musica dal vivo, trascorrendo alcune ore all'insegna del divertimento, della condivisione e, per gli amanti della buona tavola non mancheranno le specialità gastronomiche, con le focaccette preparate sul momento dal gruppo Vivere Leze, apericena e birra dell'Altavia, per rendere ancora più piacevole un'iniziativa che unisce svago e impegno sociale. Saranno disponibili spazi dedicati all'incontro e alla socializzazione, un'esposizione d'arte sulla pace.

“Questo evento - spiega l’Assessore del Comune di Savona, Gabriella Branca - rappresenta un’importante occasione per ribadire il valore della solidarietà e del volontariato all’interno della nostra comunità. Le iniziative solidali a sostegno delle realtà del territorio costituiscono un segnale concreto di cittadinanza attiva e contribuiscono a rafforzare il senso di responsabilità condivisa, radice della democrazia, che caratterizza i nostri quartieri.”

Per partecipare all'evento non sarà necessario alcun biglietto d'ingresso: gli organizzatori invitano i cittadini a portare generi di prima necessità, come alimenti a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale, materiale scolastico e articoli per l'infanzia che verrà consegnato a Music for Peace per distribuirlo alle comunità più bisognose.

“Dopo la Festa di Villapiana che ha animato lo scorso week-end – aggiunge l'Assessore Riccardo Viaggi - avremo un altro momento di condivisione e solidarietà nel quartiere di Legino: credo che attraverso questi eventi di partecipazione, la città dimostri ancora una volta la propria capacità di essere accogliente e coesa perché questi eventi, non sono solo feste, ma consentono ai cittadini di riscoprire il proprio quartiere, vivere la città in modo attivo e rafforzare il legame con le realtà locali.” La cittadinanza è invitata a partecipare: ogni contributo, anche il più piccolo, può rappresentare un aiuto concreto per chi vive situazioni di grave difficoltà e sarà un'occasione per dimostrare, ancora una volta, lo spirito solidale che contraddistingue la comunità di Legino.