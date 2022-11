Il savonese sempre più patria del gelato: l'albisolese Gabriele Scarponi si aggiudica la Coppa Italia di Gelateria (FOTO)

Dopo la vittoria del campionato del mondo da parte del cellese/varazzino Marco Venturino con la sua "Bocca di Rosa", il mondo del gelato vede protagonista ancora una volta un savonese.

Ad aggiudicarsi la prima edizione della Coppa Italia di Gelateria è l'abisolese Gabriele Scarponi, titolare della gelateria Ara Macao.

"La Storia non si compra. 1972-2022 si chiude un cerchio di 50 anni esatti: Nel '72 mia nonna Filomena, medaglia d'oro alla fiera di Longarone con gelato al Caffè. 2022 prima edizione della Coppa Italia di Gelateria. E viene a casa con me" ha detto Scarponi che è anche presidente dell'Ascom di Albisola.

"Si, l'ho vinta io ma è di tutti: mio papà che è rimasto due giorni a seguire la gara, mia mamma che è rimasta a casa a fare il tifo insieme a mia sorella Francesca fondamentale sempre. Ma è anche di Claudia e Roberto, due collaboratori preziosi, e di tutti gli amici. Dei miei clienti, che ripeto essere sempre risorsa primaria del concorso più difficile che affrontiamo ogni giorno nei nostri locali - prosegue - È stata una due giorni bella tosta e tirata ma in un clima sereno e familiare come solo l'ambiente dell'Associazione Italiana Gelatieri sa essere: tra amici prima di tutto, e tra stimati colleghi e professionisti. Siamo stati tutti bravi, e la sportività impone prima di tutto di ringraziare loro, gli avversari/colleghi: tutti bravi nessuno escluso. Siamo stati tutti bravi".

"So di essermela meritata perché ho messo tutto in questa finale, e lo dimostrano gli attestati di stima delle belle parole dette con sincerità e messaggi dagli stessi colleghi in gara che hanno visto l'impegno e la dedizione che ho messo prova dopo prova: loro sono i primi giudici in gara perche vedono con i tuoi stessi occhi se vali o meno - conclude in un post su Facebook - Le belle parole della giuria, di 3 persone su tutte, le tengo per me stesso e credo le ricorderò per sempre, soprattutto nei momenti di sconforto perché sono state davvero di grande stima ed incoraggiamento a continuare su questa strada che ho sempre saputo essere quella giusta scommettendo su me stesso senza compromessi. Non ho vinto solo io ma ha vinto prima di tutto il Gelato Italiano e sopratutto i Maestri di questa Arte più di tutti al Mondo, i gelatieri italiani".

5 le prove che ha dovuto affrontare: un gelato personale (catalana di zafferano e pistacchio) due mistery box, un cioccolato e un gelato gastronomico da abbinare ad un piatto a base di anguilla.

"Il Gelato albisolese trionfa. La prima Coppa Italia di Gelateria torna in Liguria ad Albisola. Complimenti a Gabriele Scarponi di Gelateria Ara Macao per aver trionfato in una competizione nazionale confrontandosi con avversari preparati e appassionati dopo una selezione di 450 gelatieri in tutta Italia - il commento dell'assessore Luca Ottonello - Una nuova gara che ha visto vincere una realtà artigianale di Albisola che permette di elevare e portare alla ribalta nazionale il nome della nostra città. Avanti così. Albisola c’è".