Ipotesi inceneritore, Cairo in Comune presenta interrogazione: "Disposti a proporre un referendum consultivo"

Il gruppo di opposizione Cairo in Comune ha depositato un'interrogazione al sindaco e alla giunta per avere informazioni sull'ipotesi, trapelata dagli organi di stampa, di un inceneritore/termovalorizzatore sul territorio cairese.

"Riteniamo che, quando si parla di impianti di trattamento dei rifiuti così impattanti sulla vita di una comunità, i cittadini debbano ricevere informazioni chiare e non contraddittorie nelle sedi istituzionali e pubbliche. Occorre che siano coinvolti in modo trasparente e per questo, se il progetto diventasse concreto, proporremo che tutti i cairesi esprimano la propria volontà con un referendum consultivo", spiegano i consigliere comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"Basta decisioni calate dall'alto assunte nelle segrete stanze. Ecco perché con la nostra interrogazione portiamo in Consiglio comunale l'argomento di un possibile inceneritore di rifiuti a Cairo", concludono i consiglieri Ferrari e Nervi.