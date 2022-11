82enne di Alassio morì cadendo dalla finestra della casa di riposo di Borghetto d’Arroscia: via al processo in tribunale a Imperia

È iniziato in Tribunale a Imperia il processo per omicidio colposo a carico di Domenico D’Elia, difeso dall’avvocato Alberto Bellotti e di Maria Cristina Alessi difesa dall’avvocata Carla Adorno di Savona, per la morte di Mario Odasso.

Odasso, pensionato di 82 anni di Alassio, era morto, dopo un settimana di agonia il 14 luglio 2018, a causa delle ferite riportate per essere precipitato dal secondo piano della casa di riposo di Borghetto d’Arroscia da una finestra lasciata, secondo l’accusa, incautamente aperta.

Si cerca, dunque, di capire eventuali collegamenti tra i traumi che l’anziano si era procurato nella caduta e le sue condizioni di salute già precarie per via dell’alzheimer. D’Elia è il direttore della struttura, mentre la Alessi una operatrice della stessa.

Il pensionato si era procurato traumi gravissimi tanto che i sanitari che lo avevano soccorso avevano subito deciso di trasferirlo in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. E nel nosocomio pietrese l’anziano, sofferente di alzheimer, è morto nonostante i vani tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte. Le sue condizioni erano già apparse drammatiche la sera stessa della drammatica caduta, domenica 8 luglio 2018.

Davanti al giudice Francesca Minieri e alla pm Maria Paola Marrali, sono sfilati 7 testimoni dell’accusa: il perito nominato dal pubblico ministero Luca Vallega, la vedova, la figlia, il figlio del pensionato, due dipendenti della struttura che erano in servizio quella sera e l’allora luogotenente della stazione dei carabinieri di Pieve di Teco Giulio Tortorolo. Erano, infatti, state subito avviate le indagini da parte dei militari. Come primo atto dovuto la magistratura aveva deciso di bloccare le esequie. La salma era rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio del Santa Corona.