Sabato 19 novembre le celebrazioni per i 50 anni della Parrocchia Santa Maria Immacolata di Alassio

Sabato 19 novembre, ad Alassio presso la chiesa Santa Maria Immacolata dei frati Cappuccini, durante la Santa Messa delle ore 18, presieduta dal nostro Vescovo Guglielmo Borghetti, verrà celebrato il cinquantesimo anniversario di istituzione della Parrocchia. La liturgia sarà animata dalla Corale San Francesco.

Era il 21 novembre 1972, quando l’allora Vescovo di Albenga, mons. Alessandro Piazza, firmava Il decreto con cui erigeva la Parrocchia Santa Maria Immacolata nella zona est di Alassio e conferiva l’incarico di primo Parroco a padre Mariano Testa che rimase alla guida della Comunità fino al 1996.

Gli altri Parroci sono stati: P. Ugolino Drigani (1996-2005), P. Walter De Andreis (2005-2011), P. Teobaldo De Filippo (2011-2014), P. Juan Ricardo Loayza (2014-2017) e l’attuale P. Tomasz Przybek.

Sabato 19 novembre, per la solenne occasione, il Vescovo aprirà ufficialmente l’Anno Giubilare per la Parrocchia che terminerà l’8 dicembre 2023; in questo periodo, oltre alle tante iniziative che verranno proposte per approfondire la fede, tra le quali la Missione popolare dal 4 al 19 marzo 2023, sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria. ​