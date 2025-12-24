Alassio, partito il countdown per la 10° edizione del "Footgolf in Spiaggia"

È iniziato il countdown per la decima edizione del “Footgolf in Spiaggia” di Alassio, in programma il 6 gennaio, con il patrocinio di Regione Liguria e organizzato da Eccoci Eventi, Comune di Alassio e Fondazione AIRC.

All’evento, promosso con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’AIRC, hanno partecipato negli anni ed hanno confermato la loro partecipazione Beppe Dossena, Nazzareno Canuti, Paolo Monelli, Diego Fuser, Roberto Cravero, Alessandro Melli, Marco Osio, Riccardo Maspero, Fausto Pizzi, Mario Bortolazzi, Stefano Eranio, Massimo Carrera, Sergio Porrini, Claudio Onofri, Enrico Albrigi, Nello Santin, Giuseppe Pallavicini, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Angelo Bonfrisco, Enrico Beruschi, Simona Tagli, Luana Borgia, Giorgia Carniti, Luca Galtieri, Mario Zucca, Marina Thovez, Gianluigi Sarzano, Marco Carena, Giampiero Perone, Rinaldo Agostini e Marco Dottore.

Partecipano alla manifestazione anche la Lega Nazionale Footgolf, l’Associazione Italiana Footgolf, L.A. United Footgolf, Footgolf Motta, Milko Capraro, Alessandro Piras e Stefano Puppo, Moreno Buccianti e la Nazionale Italiana Sacerdoti con Gabriele Corini e Fabrizio Maiello, e la Nazionale Italiana Blu Biker.

Gli organizzatori ringraziano le forze dell’ordine e le assistenze cittadine, i media di informazione, l’Associazione Bagni Marini, l’Associazione Albergatori, il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Marina di Alassio, Gesco Servizi, FISAR, l’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Savona, Gruppo Alassio, la Parrocchia Sant’Ambrogio, quindi i fornitori: Olio Raineri, Vergani – il panettone artigianale di Milano, Grossmarket, Acqua Lauretana, Hotel Regina Alassio, Golf Club Garlenda, CreaLab Alassio, Pastificio Novella a Sori dal 1903, Giorgi dal 1870 Giorgi Wines, Fratelli Porro – il pastificio di Colle di Nava, AV Insegne Brancaleone, Azienda Floricola Fratelli Barbaria Ortovero, Incantesimo Design di Mario Bernerio, La Brasiliana Caffè, Ristorante da Lisetta Erli.

Presenti, come sempre, le attività alassine: l’Acciugotto – il panino ghiotto, Fioroni Nino Bevande, Gelateria Perlecò, La Boutique del Mare, Macelleria Salumeria Antichi Sapori, Il Fornaio Alassio, Canepa, Hotel Aida, Hotel Corso, Alaxia Luxury Apartments, Hotel Lamberti, Hotel Toscana, Hotel Alfieri, Hotel Nuovo al Mare, Residenza Al Mare, Residence Solemare, Residence Conchiglia, Hotel Savoia, Hotel Danio Lungomare, Hotel Garden, Hotel La Balnearia, Hotel Bristol, Casa d’Artista, Allegro Italia Alassio Rosa, Bar I Gemelli, Liquid Cocktail Bar, Café La Madeleine, Rudy Café, Moka Bar, Balzola, Caffè del Molo, Why Not, Volta Café Patisserie, Dock of the Bay Café, Il Veliero Amabile, Sol Ponente, Frontemare, Pizzeria Italia, Barcalà Almare, Mani e Cucina, Ristorante Il Gabbiano, Clapsy, Sangiuccu, Osteria Mezzaluna, Caffè Bistrot Paccini, Ottica Foppa, Marenza Cashmere, Il Barrante, Pasticceria Oliva, Bagni Millo, Dielle Auto (Borgaro Torinese), YoYoGurt Laigueglia, Renato Grasso, Giuseppe “Gepis” Barbero, Roberto Barbero, Jessica Castellini, Maurizio Cavallera, Marco Anelli, Enzo Antinoro, Enea D’Angela, Andrea Biandrino, Beppe Puglisi, Massimo Patti, Giuseppe Satariano, Giacomo Aicardi, Nando Rizzo, Off Stage Service (Michele Maccarone), Tamara Grossi, Claudio Barbero, UMDC – Un Mondo di Colori, tutta l’organizzazione della Befana del Subacqueo, della Marcia Acquatica e le Befane del Footgolf in Spiaggia.

I media partner dell’evento sono TGevents Television, ImperiaTV.it, Radiocom.tv, Volere Volare News Liguria, Telecupole Piemonte, VisitAlassio, Giò Barbera.

"Un particolare saluto agli indimenticabili Gianni Botto, Vittorio De Scalzi e Bruno Zanoni. Un ringraziamento speciale alla ricercatrice AIRC Irene Caffa e a Loredana, Barbara e Roberto, che ricordano che tutti possono donare su: www.airc.it", concludono gli organizzatori.