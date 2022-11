Vento di burrasca forte, Arpal conferma l'avviso meteo

Arpal conferma l'avviso meteo emesso ieri per vento di burrasca forte che, per le prossime ore, interesserà ancora in particolare il centro e il levante della Regione.

Nel dettaglio le previsioni meteo: oggi, martedì 22 novembre, venti settentrionali forti a Ponente (fino 50-60 km/h), di burrasca su valli Scrivia, Trebbia e Aveto con raffiche fino a 70-80 km/h (oltre i 90 km/h sui crinali), fino a burrasca forte su Centro-Levante con raffiche oltre i 90 km/h (oltre i 100 km/h sui crinali). I fenomeni si attenueranno nel pomeriggio.