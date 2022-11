Alassio, shopping prenatalizio all'insegna del Black Friday e con free park

Alassio accoglie il black friday e rilancia con tre giorni di shopping sfrenato! Come è risaputo venerdì 25 novembre torna il Black Friday, un nome utilizzato negli Stati Uniti per indicare il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, tradizionalmente considerato l'inizio della stagione delle compere natalizie e dei relativi saldi: moda che da qualche anno, complici multinazionali grandi distributori ha presto trovato terreno fertile anche da noi.

Assessorato al Commercio e Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, ancora una volta rispondono alla chiamata coordinandosi con la Gesco per offrire all'utenza non solo il Black Friday con free park, ma anche tutto un week end in cui poter dedicarsi allo shopping, senza pagare la sosta.

"Un'anticipazione dello shopping natalizio - spiega l'Assessore al Commercio del Comune di Alassio - con prezzi da Black Friday nella giornata del 25 novembre e, dal 25 al 27 novembre la possibilità di allungare l'esperienza senza pagamento del parcheggio, grazie alla collaborazione con Gesco. Alassio si sta preparando a uno dei suoi momenti più magici, e questo fine settimana vuole un po' essere un piccolo assaggio dell'accoglienza che la nostra città riserva ai turisti. Il Consorzio Un Mare di Shopping si sta preparando allo Shopping dei Sogni e il Comune con gli Assessorati al Turismo, al Commercio, alla Cultura, allo Sport... sta per presentare tutte le iniziative previste per i festeggiamenti per il Santo Patrono e per Natale. Nell'attesa ecco una shopping experience prenatalizia".