Sanac di Vado, sindacati in conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale, Bozzano: “Sanac deve essere dichiarata azienda d’interesse nazionale”

L'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori hanno ricevuto in consiglio regionale, in conferenza dei capigruppo, i delegati sindacali in merito alla vertenza Sanac di Vado Ligure, che coinvolge circa 80 lavoratori del territorio.

"Il savonese, negli ultimi decenni, ha sofferto una pesante de-industrializzazione che ha portato a un progressivo decremento occupazionale e a una perdita di competitività riconosciuta anche a livello nazionale come area di crisi industriale complessa - introduce l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - In questo scenario, la Sanac di Vado Ligure, azienda che produce materiali refrattari e strutturata per lavorare quasi in esclusiva con l'ex Ilva, rappresenta ancor oggi un presidio produttivo importante per la nostra comunità che dobbiamo in ogni modo salvaguardare e inserire all'interno di una filiera nazionale integrata dell'acciaio. L'incontro convocato per il 6 dicembre dal ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso, sull'onda anche della nostra recente richiesta di tavolo, è un segnale importante di ascolto del nuovo esecutivo per cambiare passo e accelerare sulla risoluzione di una vicenda che tiene banco da oramai troppo tempo. Regione Liguria è al fianco dei lavoratori nel chiedere un percorso in cui l'ex Ilva e il suo indotto rimangano un valore della cultura operaia e industriale del Paese".

“La situazione della Sanac è grave – conclude l’assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori - e come Regione è nostro dovere fare tutto il possibile con il Governo per far sì che si vada nella direzione auspicata oggi: la salvaguardia degli 80 posti di lavoro oggi a rischio deve essere la priorità".

“I rappresentanti sindacali hanno giustamente esordito chiedendo l’intervento e il sostegno di Regione Liguria per risolvere una vertenza che perdura da 9 anni, con 80 lavoratori coinvolti”. Ad affermarlo il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Tutto il Consiglio si è compattato per dimostrarsi unito al fianco dei lavoratori. All’interno dell’audizione ho quindi presentato ai diretti interessati l’Ordine del Giorno che sull’argomento ho personalmente redatto e depositato, con il quale chiedo a Regione Liguria di farsi parte attiva per portare all’attenzione del Governo la necessità di creare la tipologia giuridica ‘AZIENDA D'INTERESSE NAZIONALE’”.

“Come altre realtà del territorio – prosegue il consigliere -, si pensi all’Italiana Coke di Cairo Montenotte, alla Piaggio Aerospace, alla Oto Melara, alla Arcelormittal, a Funivie di Savona e alla Fincantieri, solo per citarne alcune, la Sanac di Vado va infatti inserita tra le aziende strategiche della nostra Regione, e quindi della Nazione”.

“Solo mettendo in campo una visione politica chiara e decisa, si potrà davvero trovare una soluzione reale alla crisi che sta investendo molte delle aziende considerate strategiche per l’economia del Paese, realtà assolutamente importanti nella logica dei bisogni generali dell’intera collettività. Creare la tipologia giuridica ‘Azienda di Interesse Nazionale’, con relativa normazione di filiera della stessa, rappresenta la strada migliore per garantire la tutela della produzione interna di prodotti e manufatti, nonché delle nostre aziende strategiche al fine del mantenimento di posizione di preminenza sul mercato internazionale nelle categorie merceologiche considerate”, conclude Bozzano.