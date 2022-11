Un'altra meteora a Savona: il video

La corrente meteorica delle Alfa Monocerontidi non è un fenomeno annuale, mostra una grossa attività all'incirca ogni dieci anni in poche decine di minuti, accompagnata dall'apparire di poche meteore soprattutto nei due anni precedenti e seguenti.

Fu osservata per la prima volta nel 1925 negli Stati Uniti con un picco di 37 meteore osservate in 13 minuti. Nel 1935 in India con un picco di 100 meteore in 20 minuti. E' stata poi assente, o quasi, per decenni.

Nel 1985 osservatori americani (USA) hanno riportato un picco di 27 alfa MON in 4 minuti. Nel 1995 un notevole display finalmente fu ben visto nei cieli europei e quindi anche dal nostro paese (fonte: Gli astrofili Haver, Gorelli, Latini e Scarrà della UAI-Sezione Meteore).

Alle 21 e 38 di ieri una meteora, probabilmente appartenente alla corrente meteoritica Alfa Monocerontidi è stata catturata da una delle cam di monitoraggio dell'associazione A.R.I.A., fondata dall'ufologo investigatore Angelo Maggioni.

"Qualche secondo di brivido e fascino che solo le meteore possono regalarci", Maggioni conferma che tramite le cam di monitoraggio sono ben 4 le meteore riprese da inizio settembre: "In attesa di ufo eclatanti ci accontentiamo anche di meteore", conclude con un sorriso Maggioni.