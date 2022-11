Consiglio regionale: ok all'Ordine del giorno di condanna agli attentati terroristici nei confronti di Israele

"Dall'inizio di quest'anno, la ferocia e la violenza contro Israele hanno causato morte e distruzione, arrivando a colpire anche luoghi di culto dell’Ebraismo, come la Tomba di Giuseppe o gli attacchi al Muro del Pianto, luoghi sacri anche per il Cristianesimo, legati alle nostre radici, ai nostri valori - spiega il consigliere regionale - Ancora oggi, la tensione in Israele resta altissima. È di poche ore fa la notizia di un duplice attentato alla stazione degli autobus di Gerusalemme e nel distretto nord del quartiere di Ramot, che ha causato la morte del sedicenne Aryeh Schupak e decine di feriti, alcuni in condizioni gravissime. Una scia di sangue innocente, che, purtroppo, accompagna la storia di Israele sin dalla sua fondazione e che rappresenta, per l’ennesima volta, un grande pericolo per lo stato ebraico e per tutti noi, portata avanti da Hamas e dagli altri gruppi terroristici che nel loro statuto hanno come obiettivo la cancellazione dello Stato di Israele".