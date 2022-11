Si alza la voce per dire NO ai femminicidi, il calendario di iniziative ad Albenga

Si alza sempre più la voce contro la violenza sulle donne, che da timida e flebile si è trasformata, anno dopo anno, in grido (purtroppo) disperato. Anche Albenga tra le città con un ricco calendario di iniziative per dire NO ai femminicidi.

Abbracciando la proposta di Zonta Club Alassio-Albenga, dal 25 novembre al 2 dicembre “Zonta Says No-To violence against women”, le vie del centro storico che si tingeranno di arancione.

Saranno 2 le Panchine Rosse che verranno installate e inaugurate nella Città delle Torri: una nella data scelta a livello internazionale dedicata alla lotta ai femminicidi, il 25 novembre alle 12 in piazza Matteotti (rotonda viale Martiri), realizzata da Conad Albenga con Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi. L’altra, il 2 dicembre alle 16, presso la Galleria C.C. Le Serre, realizzata da Coop Liguria e Centro Commerciale Le Serre, con Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, Fidapa di Albenga e Zonta Club Alassio-Albenga

Il 25 novembre alle 16 in piazza San Michele si terrà un Flash Mob – danza e parole a cura dell’Asd Ginnastica Ligure e Aps Cosavuoichetilegga?.

Il 26 novembre alle 16, presso l’Auditorium San Carlo, il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi Protocollo R.O.C.A. terrà l’incontro “Futuri possibili – Fare rete per il contrasto alla violenza di genere”.

Tutte le iniziative in calendario hanno il patrocinio del Comune di Albenga.