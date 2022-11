Zona notte: sempre più richiesti i letti con contenitore

Quando si parla di arredamento, gusto estetico e funzionalità vanno a braccetto e permettono di creare ambienti non solo belli da vedere, ma anche piacevoli da vivere grazie a mobili in grado di rispondere alle esigenze della vita moderna.

Tra gli ambienti che, più di altri, devono saper fondere insieme questi aspetti, al fine di creare ambienti rilassanti, ordinati e di buon gusto, vi sono le camere da letto. Uno degli arredi per la zona notte più apprezzati del momento rientrano i letti contenitore, i quali hanno visto un vero boom di richieste. In grado di adattarsi a ogni stile, questo tipo di letto permette di ottimizzare gli spazi anche in monolocali o stanze di piccole dimensioni, mantenendo l'ambiente ordinato e confortevole.

Alcune aziende offrono, inoltre, la possibilità ai propri clienti di customizzare il letto, così da poterlo adattare alle reali esigenze e alle caratteristiche individuali. Tra queste rientra VAMA Divani, realtà artigianale leader del settore che propone una selezione di letti con contenitore che si contraddistingue per la varietà, l’ottimo rapporto qualità-prezzo e la possibilità di personalizzare numerosi elementi direttamente online, sul sito web ufficiale dell’azienda.



Caratteristiche del letto contenitore

Il letto con contenitore è dotato di un ampio vano, nascosto sotto la rete, all'interno del quale possono essere disposti indumenti, biancheria per la casa, giocattoli o qualsiasi altro oggetto.

Disponibile in versione singola, matrimoniale o da una piazza e mezza, può presentare quattro differenti tipi di apertura:

Standard , denominata anche “frontale”, la quale prevede il sollevamento della rete sul davanti;

denominata anche “frontale”, la quale prevede il sollevamento della rete sul davanti; Orizzontale , dotata di doppio movimento, la quale mette a disposizione uno spazio maggiore;

dotata di doppio movimento, la quale mette a disposizione uno spazio maggiore; Laterale , ossia dotata di un meccanismo che permette di sollevare la rete da uno dei lati lunghi;

ossia dotata di un meccanismo che permette di sollevare la rete da uno dei lati lunghi; A cassettoni , perfetta per le camere dei bambini.

A seconda del modello scelto, potranno essere presenti testiera, piedini e rete a doghe.



Letto contenitore: i motivi del successo

I letti dotati di contenitore rappresenta la soluzione perfetta per ottimizzare gli spazi, soprattutto per chi vive in case di ridotta metratura.

Diversamente da quanto avviene quando si utilizza la sola rete e si accatastano scatoline e scatoloni nella parte sottostante, infatti, il letto contenitore protegge oggetti, indumenti e biancheria dalla polvere, garantendo una maggiore igiene.

L'apertura del vano, manuale o automatica a seconda del modello scelto, è pratica, semplice e non richiede particolare forza fisica, rendendo questa soluzione adatta anche per persone anziane.



Quali aspetti valutare quando si sceglie il letto contenitore

Chi decide di acquistare un letto contenitore, deve valutare con attenzione i seguenti aspetti:

Dimensione: la dimensione del letto dovrà essere adatta non solo al numero di persone che vi dormiranno, ma anche alle caratteristiche della stanza. Alcune aziende permettono di acquistare letti con dimensioni personalizzate , in grado di adattarsi camere e spazi di dimensioni particolari;

la dimensione del letto dovrà essere adatta non solo al numero di persone che vi dormiranno, ma anche alle caratteristiche della stanza. Alcune aziende permettono di acquistare letti con , in grado di adattarsi camere e spazi di dimensioni particolari; Tipo di apertura : la scelta del tipo di apertura deve essere effettuata sia tenendo conto della posizione del letto rispetto ai muri sia in base a chi utilizzerà il letto e dovrà aprire il contenitore. Ad esempio, nel caso in cui il letto dovesse essere posizionato con un lato lungo vicino al muro, sarebbe opportuno scegliere un modello con apertura laterale sul lato opposto;

: la scelta del tipo di apertura deve essere effettuata sia tenendo conto della posizione del letto rispetto ai muri sia in base a chi utilizzerà il letto e dovrà aprire il contenitore. Ad esempio, nel caso in cui il letto dovesse essere posizionato con un lato lungo vicino al muro, sarebbe opportuno scegliere un modello con apertura laterale sul lato opposto; Stile e colore: oltre alla funzionalità, è necessario tenere conto anche del fattore estetico, scegliendo un modello che si adatti perfettamente al resto dell'arredamento.

Oltre a questi aspetti, sarà opportuno valutare con attenzione la qualità dei materiali e dei meccanismi di apertura, nonché il rapporto qualità-prezzo.