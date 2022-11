A Toirano l’incontro con letture, proiezioni e ascolti dal titolo "Mai la luna gridò così tanto…"

Tra le numerose iniziative promosse sul nostro territorio in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, c’è anche l’incontro con letture, proiezioni e ascolti musicali dal titolo “Mai la luna gridò così tanto…”, in programma per domani, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” di Toirano, in via G.B. Parodi 31.

Organizzato dal Comune di Toirano, l’incontro prevede un primo momento istituzionale, in cui il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Deni Luigina Aicardi ripercorrerà le iniziative promosse negli anni dall’amministrazione per riflettere assieme alla cittadinanza sul problema della violenza di genere, e durante il quale verrà ricordata, come ogni anno, la figura di Jessica Novaro, giovane dipendente del supermercato Conad di Viale dell’Innovazione, vittima di femminicidio nel dicembre 2020.

Nell’occasione, quest’anno sarà presentato inoltre il dipinto a tema realizzato da Cetty Bellomo, presidente dell’Associazione artistica “Lo Schizzo”, recentemente donato dall’autrice alla Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri” con lo scopo di valorizzare la postazione simbolica che da tre anni a questa parte è allestita in modo permanente, a cura del Circolo “Un libro per amico”, all’interno della sala di lettura della biblioteca stessa.

A questo primo momento faranno seguito un intervento introduttivo generale del dott. Nicola Panizza, responsabile della biblioteca civica e consigliere comunale delegato alla cultura, una proiezione commentata sulla violenza di genere nelle arti figurative a cura della dott.ssa Francesca Bogliolo, critica d’arte e curatrice di mostre di fama nazionale, e una serie di letture espressive scelte dai volontari della biblioteca, tratte dalla produzione letteraria di diversi scrittori e scrittrici italiane. Tra queste ultime, voce senza dubbio di spicco è quella di Alda Merini (1931-2009), prolifica e ben nota poetessa lombarda, dalla vita alquanto sfortunata e sofferta, dal cui componimento “Il mio primo trafugamento di madre” (incluso nella raccolta “La Terra Santa” del 1984) è tratto il verso che dà il titolo all’incontro. Tali letture saranno accompagnate e intervallate, infine, da una piccola selezione di brani musicali sulla violenza di genere perpetrata nell’ambito familiare e di coppia, attinti essenzialmente dal repertorio cantautorale italiano di fine Novecento e degli ultimi due decenni.

Tutti gli interessati sono invitati a prendere parte, numerosi, all’incontro.