Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: a Borgio rinnovata la panchina rossa in via IV novembre (FOTO)

Anche Borgio Verezzi ha celebrato la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

Questa mattina si è tenuta l'inaugurazione della rinnovata panchina rossa posizionata in via IV novembre: un dono dell'associazione Agorà-AgorArt, ed è stata realizzata da Isabella Vignali.

"Un grazie speciale ad alunni e docenti che hanno partecipato attivamente all'iniziativa, a tutti coloro che si sono impegnati per organizzare questo momento comunitario, a chi oggi è intervenuto per condividere pensieri, progetti ed esperienze che aiutino a rafforzare la cultura della tutela dei diritti delle donne, non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo" sottolineano dal Comune borgese.