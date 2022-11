Passaggio all'in house per Tpl Linea, azienda e lavoratori si incontrano: "Preoccupati dei tempi, ormai siamo agli sgoccioli"

Sul tavolo c'è da scongiurare lo sciopero proclamato per il 2 dicembre dalla durata dell'intero turno di lavoro, ma soprattutto l'aspetto sovrordinato dei prossimi passi verso l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico di cui si è discusso nella riunione di ieri (24 novembre, ndr) tra rsu e vertici aziendali.

" Come azienda non abbiamo ancora visto i documenti necessari completati, vedremo se martedì 29 la provincia darà novità - spiega ai nostri microfoni la presidente Simona Sacone - Auspico molto vivamente che la Provincia abbia completato questa documentazione in modo da poter portare a termine l'iter entro il mese di dicembre, così com'era l'impegno molto chiaro preso dall'ente, perché siamo agli sgoccioli ".

A stringere il tempo infatti, oltre alle normative, anche l'aspetto pratico di una verifica da parte dell'azienda e delle parti sociali del contenuto proposto nel contratto decennale di affidamento, come ad esempio capire se sia stata o meno mantenuta la promessa di non includere l'esternalizzazione di una percentuale del servizio. " Per tutta l'azienda si tratta di un documento molto importante, per questo è molto importante ci venga presentato con un sufficiente anticipo rispetto al Consiglio Provinciale " aggiunge Sacone.

" Sono passati due anni dall'inizio del percorso e, a questo punto, non solo noi come lavoratori ma anche l'azienda pubblica vorremmo che la questione fosse definita: è come essere in affitto in un appartamento con un contratto scaduto e col proprietario che non lo rinnova. Manca chiarezza e oggi l'azienda ci ha allarmato ancora di più riportandoci quanto emerso dall'ultimo suo confronto con la Provincia " ribadisce Giovanni Battista Sirombra, rappresentante della rsu aziendale.

" Non vediamo progressi sul punto - aggiunge Simone Turcotto, segretario di Filt Cgil Savona - Oltre al rinvio dell'incontro dal 24 al 29 del mese, non abbiamo il ritorno che qualcosa sia andato avanti. Ci chiediamo quindi a che gioco stia giocando il presidente della Provincia. Abbiamo uno sciopero già in programma il 2 dicembre e, a meno che il presidente non ci stupisca, ma ne dubitiamo visto da parte sua in questi anni molte parole e fatti pochi, potrebbe non essere l'ultimo. Anzi, siamo pronti a proseguire su questa strada appena possibile: è più di un anno che dal presidente Olivieri ci viene promesso il passaggio all'in house, a questo punto ci chiediamo se non sia capace o cos'altro ".

Anche Davide Baccino di Fit Cisl chiede una presa di posizione netta e suffragata dai fatti: "Abbiamo bisogno di risposte definitive e tempi certi. L'azienda da parte sua ci ha dimostrato di aver espletato le pratiche che la riguardavano. Non vorrei pensar male e sottolineo che non lo penso, non vorrei però vi fosse una certa volontà di non mandare in porto il processo preferendo percorsi differenti. La nostra speranza è che si proceda nella direzione dell'interesse del territorio e dei lavoratori, per ora la Provincia ha rinviato sistematicamente gli incontri e allungato il brodo. Ora mi auguro non ci sia un altro posticipo ma si proceda bene, velocemente e nella tutela dei lavoratori e del servizio".

"Hanno promesso di stringere i cerchi, ma ora finché non vediamo i documenti completati non possiamo chiudere lo stato di agitazione perché sappiamo che i tempi sono molto stretti - aggiunge Marco Gallizia di Uiltrasporti - ciò che è stato detto non è ancora molto chiaro, a questo punto aspettiamo l'incontro del 29 novembre".