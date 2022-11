Punto nascite Savona, il consigliere Orsi: "Da Gratarola precise e confortanti rassicurazioni"

"Ieri, con altri ho partecipato ad un incontro con l’assessore Gratarola. La prima cosa che mi sento di dire e che voglio sottolineare è che ho trovato e conosciuto una persona molto preparata, non solo tecnicamente, sul tema e che parla molto chiaro. Il confronto è stato molto schietto e diretto e ho evidenziato quelli che mi parevano, anche dopo il confronto di queste settimane, i punti più rilevanti. Mi sento di poter dire che sono arrivate dall’assessore precise e confortanti rassicurazioni sul mantenimento del punto nascite di Savona da lui stesso definito strategico". Lo afferma Alberto Orsi, consigliere comunale della lista "Toti per Savona".

"Ciò che più mi lascia confidente e fiducioso è che questa presa di posizione è fondata, come chiedevo, non su poco utili campanilismi ma su dati numerici e concreti, incontrovertibili e non suscettibili di interpretazione - aggiunge Orsi - Su questo molti di noi avevano chiesto il confronto e su questo verranno prese le decisioni. Questo è un primo passo, fondamentale. Adesso a tutti noi spetta un monitoraggio puntuale su tutte le fasi che dall’adozione in Giunta del documento, che a questo punto mi aspetto sarà emendato rispetto alla bozza circolata, fino all’approvazione definitiva in consiglio regionale dopo il passaggio al ministero con le eventuali deroghe necessarie in base al decreto Balduzzi che regola la materia".