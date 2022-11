Terza commissione sul Punto Nascite, critico Scaramuzza (Lega): "Senza Toti e Gratarola che senso ha spendere i soldi dei cittadini a due giorni dal consiglio comunale?"

"Apprezziamo il fatto che il sindaco voglia darci comunicazioni, ma visto che nessuno degli altri convocati ha dato risposta, mi chiedo che senso ha spendere i soldi dei cittadini quando solo 2 giorni prima ci sarà il consiglio comunale".

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Savona Maurizio Scaramuzza critica così la decisione del sindaco Marco Russo di convocare la terza commissione consiliare per il prossimo giovedì 1 dicembre dopo la richiesta di chiarimenti dei consiglieri di minoranza sul Punto Nascite dell'ospedale San Paolo.

Alla commissione non parteciperanno però il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore alla sanità Angelo Gratarola, il consigliere regionale Brunello Brunetto e il direttore generale Asl2 Marco Damonte Prioli, che così non potranno di persona specificare quanto detto al primo cittadino savonese cioè che il reparto maternità del nosocomio savonese non verrà toccato e che il piano socio sanitario regionale non prevede questa ipotesi.

"Sarà che ero abituato a lavorare al risparmio, ma così facendo mi sembra una leggera presa in giro, sappiamo perfettamente quanto costa una commissione - puntualizza Scaramuzza che ricorda che solo due giorni prima, martedì 29 è stato convocato il consiglio comunale - Da parte mia donerò il gettone di presenza in beneficenza, mi auguro che così facciano anche gli altri commissari".