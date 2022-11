A Pietra Ligure celebrate Santa Barbara e la "Virgo Fidelis" (FOTO)

Mattinata di celebrazioni a Pietra Ligure in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e dei Vigili del fuoco e della "Virgo Fidelis", Patrona dei Carabinieri.

Oltre ai componenti delle sezioni pietresi dell'Associazione Marinai d'Italia e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, erano presenti il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, il primo cittadino di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo e in rappresentanza del comune di Giustenice il consigliere Gabriella Boetto.

"Questa mattina, in occasione delle ricorrenze di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e dei Vigili del fuoco e della 'Virgo Fidelis', Patrona dei Carabinieri, insieme all'assessore Daniele Rembado e all'assessore Marisa Pastorino e alla presenza delle Autorità militari e civili del nostro comprensorio, abbiamo partecipato alla Santa Messa officiata da Don Giancarlo Cuneo nella Basilica di San Nicolò e alla deposizione degli omaggi floreali al Monumento del Marinaio e al Monumento dei caduti - il commento del sindaco pietrese De Vincenzi - Grazie alle sezioni pietresi dell'Associazione Marinai d'Italia e Associazione Nazionale Carabinieri e ai loro rispettivi presidenti Angelo Zambarino e Lgt CC in cong. Stefano Cecchini per il sempre molto gradito invito".