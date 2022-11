I migliori bot di Crypto trading nel 2023

Il mercato delle criptovalute è caratterizzato da un'elevata volatilità, mentre i prezzi delle criptovalute cambiano rapidamente e in modo imprevedibile. Pertanto, tali strumenti tecnici come i bot bitcoin sono richiesti tra i commercianti di criptovalute. I bot di trading crittografico ti aiutano a monitorare le quotazioni 24 ore al giorno, evitare rischi e chiudere le offerte in modo più rapido ed efficiente. Diamo un'occhiata più da vicino ai migliori bot di trading crittografico e come funzionano.

Cosa sono i crypto bot?

Un bot di trading crypto è un programma che include algoritmi speciali per analizzare i dati dagli scambi crittografici e offre l'opportunità di utilizzare funzioni aggiuntive per un trading più efficiente.

Il bot di trading bitcoin è stato progettato per automatizzare e facilitare il lavoro dei trader. Non richiedono costanti cambiamenti di monitoraggio tra le quotazioni: puoi semplicemente personalizzare i parametri per il bot che comprerà o venderà la crittografia per te. Inoltre, i bot ti consentono di fare trading su diversi scambi e coppie crittografiche contemporaneamente. I bot crittografici hanno un'altra superiorità ed è una reazione rapida. Il programma trova rapidamente e con alta precisione i segnali e apre gli ordini.

Come scegliere un bot di trading crypto?

Se un trader non ha abbastanza esperienza nel trading, dovrebbe imparare il mercato e come utilizzare i bot di trading crittografico. Inoltre, ci sono un numero enorme di piattaforme di trading crittografico che dispongono di versioni di prova gratuite o modalità di test che consentono di comprendere gli strumenti e le condizioni di base dell'utilizzo dei bot di trading crittografico. Se è già un trader esperto e sa quali strumenti e opportunità non ha, sceglie un bot in base alle sue esigenze e capacità finanziarie. Confronta strumenti e prezzi e leggi le recensioni.

Optimus

Optimus è un bot di trading bitcoin che ha lo scopo di inserire automaticamente le negoziazioni nel mercato flat. In altre parole, si scambia durante la bassa volatilità del mercato. Ogni trader ha la possibilità di impostare questo bot bitcoin per semplificare l'intero processo di trading e renderlo più efficace.

CyberBot

CyberBot è stato sviluppato per il commercio nel mercato in aumento durante la tendenza positiva del mercato. Non entra mai nelle negoziazioni contro la tendenza che facilita la riduzione delle perdite e aiuta ad aumentare le possibilità di ricevere profitti.

Crypto Future

Crypto Future è un bot di trading crypto che consente ai trader di utilizzare strategie corte e lunghe nel trading. Cioè, commercia sia in un mercato in calo che in un mercato in aumento. Questi bot di trading crypto si dividono in tre tipi e si distinguono per il livello di gestione del rischio e il numero di coppie crittografiche di base. Consideriamo i tipi di Crypto Future bot.

Conservativo. Questo crypto bot entra nelle negoziazioni su 10 coppie di trading e consente ai trader di impostare un rapporto conservativo di Stop Loss e Drawdown.

Moderato. Il bot commercia su 20 coppie di trading e offre ai trader la possibilità di personalizzare un rapporto moderato di Stop Loss e Drawdown.

Rischioso. Il bot di trading bitcoin può entrare nelle negoziazioni su 30 coppie di trading e include Stop Loss e Drawdown rischiosi.

Smart Swan

Questo bot di trading di criptovaluta può commerciare sia nei mercati orso che toro utilizzando una strategia di investimento passiva che prevede l'uso di uno degli indici di scambio. Decide in modo indipendente quando è necessario vendere o acquistare risorse digitali e utilizzare la gestione del rischio durante il trading di criptovalute.

Channeler AI

Channeler AI è un crypto bot che funziona sull'apprendimento automatico e analizza il mercato per entrare solo in scambi redditizi. Questo bot è considerato uno dei più sicuri a causa della sua capacità di determinare il movimento di una coppia di criptovaluta. È anche importante notare che questo bot crittografico utilizza strategie lunghe e corte.

Trade Holder

Se preferisce investire in criptovalute piuttosto che fare trading, allora Trade Holder è per Suo. Questo bot analizza il mercato e seleziona le 9 monete più promettenti per gli investimenti, quindi le acquista con qualsiasi fluttuazione positiva.

Vale la pena notare che ogni trader può monitorare le statistiche e l'efficacia delle negoziazioni di ciascun bot di trading crittografico menzionato sopra:

Statistiche attuali.

Statistiche generali.

Statistiche per un periodo di trading.

Inoltre, è consentito tracciare le statistiche per una particolare coppia di scambio e coppia crypto. Ci sono anche dati disponibili sul numero generale di operazioni riuscite e fallite, i profitti o le perdite medie e il numero di operazioni aperte.

Oltre alle impostazioni principali, i trader hanno l'opportunità di personalizzare funzioni come “Take Profit”, “Stop Loss” e “Trailing” che hanno lo scopo di ridurre la perdita di fondi e aumentare i rendimenti.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute è noto per la sua elevata volatilità e non si ferma mai.

Un bot di trading crittografico può aiutare a mitigare alcuni di questi fattori di rischio. A differenza delle persone, i bot commerciano solo in base ai dati e alle tendenze disponibili. Allo stesso tempo, le emozioni sono escluse durante le decisioni.

I bot possono anche lavorare tutto il giorno. Pertanto, l'utente può continuare a fare trading anche quando dorme o fa qualcosa. Inoltre, i robot di trading hanno il vantaggio: possono lavorare più velocemente e in modo più efficiente rispetto alle persone di trading manuale.

Infine, questi bot possono analizzare i dati e scambiano su scambi varie e criptovalute che possono aumentare significativamente i profitti dei trader.