Albenga, la Croce Bianca compie 110 anni: durante i festeggiamenti la consegna della Fionda dei Fieui

Un anniversario importante quello che cade nel 2022 per la Croce Bianca di Albenga, che compie ben 110 anni. Per celebrare l’importante ricorrenza, la Pubblica Assistenza ingauna, al servizio dei cittadini dal 1912, ha organizzato una tre giorni di eventi da venerdì 2 a domenica 4 dicembre, nel corso dei quali verranno inaugurati una nuova ambulanza e diversi dispositivi medici, questi ultimi donati da associazioni del territorio.

La Croce Bianca di Albenga è presieduta da Bernardo (Dino) Ardoino, “Il Presidentissimo”, amato e stimato dai “suoi” militi, uomini e donne, e da tutti i cittadini. Lui, sempre al servizio degli altri, che ha imparato fin troppo presto il dolore e il valore della solidarietà. Fin dalla tragedia dell’Annamaria, che colpì Albenga nel 1947, quando Dino era solo un bambino. Allora vide una città che spense ogni attività, per accendere la fiamma del calore umano e della solidarietà verso i piccoli naufraghi della motonave, verso i piccoli corpi senza vita, trasportati a riva dai volontari, e le loro famiglie. Da quel giorno è sempre stato al servizio della città, la sua vita. E la città vuole bene a lui e alla Croce Bianca.

La Croce Bianca di Albenga, nel corso della tre giorni, riceverà il Premio Fionda di Legno da parte dei Fieui di Caruggi. “Si tratta della Fionda 2021, con cui avevamo premiato medici, infermieri e volontari che avevano lottato contro il Covid – precisa Gino Rapa, portavoce dei Fieui -. Nel 2021, al momento della premiazione, ne fu realizzata solo una, consegnata al dottor Riccio e alla sua infermiera, che hanno esposto in reparto presso l’ospedale di Albenga. Ci spiaceva però che la nostra Croce Bianca non avesse materialmente il premio da esporre presso la sede, quindi abbiamo chiesto a Zanini, l’artista che le realizza, di preparare una Fionda di legno da consegnare in questa importante occasione”.

Il programma

Venerdì 2 dicembre

Ore 19,30 Premiazione dei Militi

Sabato 3 dicembre

Ore 21,00 Concerto dell’Accademia Musico Vocale Ingauna Egidio Marcelli in onore della Croce Bianca, presso il Teatro Ambra

Domenica 4 dicembre

Ore 9,30 Deposizione corona ai Caduti e presso la prima sede della Croce Bianca in Piazza San Domenico

Ore 10,30 Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Vescovo presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo

Ore 14,00 Ricevimento Consorelle

Ore 14,30 Saluto alle Consorelle intervenute

Inaugurazione di una nuova ambulanza Man TGE in ricordo dei coniugi Bianca Menchetti e Antonio Porello, presso la sede della Croce Bianca

Ore 15,30 Trasferimento in corteo al Teatro Ambra

Ore 16,00 Saluti da parte del Presidente della Croce Bianca e delle Autorità intervenute, oratore ufficiale Dottor Fabrizio Pregliasco, Presidente nazionale ANPAS

Inaugurazione di un apparecchio defibrillatore semiautomatico, donato dal Lions Club Albenga Host Inaugurazione di una sedia portantina motorizzata, acquistata con il contributo della Signora Maggiorina Pellegrini

Inaugurazione di un monitor multiparametrico, acquistato con i proventi della Cena in Bianco, organizzata dalla Vecchia Albenga

Consegna della Fionda di Legno alla Croce Bianca da parte dei Fieui dei Caruggi

Rinfresco presso la sede dell’Associazione