Savona, il 5 dicembre presentazione e avvio del corso di formazione per volontari di Croce Rossa Italiana

Lunedì 5 dicembre alle ore 19:30 presentazione e avvio del corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa Italiana. Per partecipare occorre registrarsi sulla pagina web https://gaia.cri.it e scegliere Comitato di Savona come sede.

"La Croce Rossa - spiega - si applica in moltissimi campi: principi e valori umanitari, tutela della salute (pronto intervento, donazione sangue, giornate dedicate alla salute), inclusione sociale (aiuto ai senza fissa dimora, spesa solidale, raccolta farmaci), cooperazione internazionale con tutti gli enti mondiali, preparazione e risposta ai disastri come Protezione civile, cambiamenti climatici, sisma centro Italia e migrazioni".

"Per i giovani: nelle scuole per parlare in modo leggero e divertente con bambini e ragazzi di clima, bullismo, educazione stradale ecc. Una formazione continua per tutti gli ambiti di applicazione. Essere volontario Croce Rossa può essere tante cose e aprire nuovi sbocchi lavorativi. Realizza il nostro sogno: unisciti a noi", concludono dalla Croce Rossa.