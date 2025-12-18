Piccardo (Pd): "500mila euro per cure odontoiatriche"

“Gli ultimi dati disponibili, forniti da ricerche epidemiologiche, affermano che in Liguria sempre più persone, purtroppo, sono costrette a rinunciare ai controlli e alle cure odontoiatriche adeguate a causa dei costi elevati delle prestazioni. Come noto, la mancata cura del cavo orale espone a patologie e problemi di postura”.

Così commenta la vicecapogruppo Pd in Regione, Katia Piccardo, dopo l’approvazione in aula del suo emendamento, che chiede di stanziare 500 mila euro per favorire l’accesso alle cure odontoiatriche delle fasce più deboli, e che è stato approvato all’unanimità.

“Dare una risposta a quella parte di popolazione, purtroppo sempre più numerosa, in particolare bambini e anziani in condizioni economiche disagiate, o comunque con redditi che non permettono di affrontare con serenità certi esborsi, ritengo sia necessario e giusto. Mi solleva l’apertura che stamattina è arrivata dalla Giunta e dal Consiglio regionale ad accogliere questo ordine del giorno e dedicare, come richiesto nella nostra proposta, 500 mila euro come fondi destinati alle cure odontoiatriche per i cittadini in difficoltà”.

“Purtroppo sempre più persone sono costrette a rinunciare a controlli e cure, dal momento che gli alti costi delle prestazioni odontoiatriche risultano spesso insostenibili rispetto al reddito familiare disponibile. Secondo dati Istat, dal 2009 ad oggi, a seguito del perdurare della crisi, si è verificato un drastico calo della richiesta delle prestazioni, con una flessione stimata intorno al 20 per cento, mentre la richiesta di protesi avrebbe subito riduzioni percentuali ancora maggiori. Con questo emendamento si risponde proprio a quella parte della popolazione, sempre più numerosa, che per motivi economici non riesce a curarsi in modo adeguato. Vigileremo affinché i fondi che ci sono stati promessi e accordati vengano stanziati e resi disponibili in tempi congrui, per sostenere le fasce più deboli e chi non riesce ad affrontare con la giusta serenità questi interventi e cure”, conclude.