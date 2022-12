Alassio, a dicembre il Children's Corner si veste a festa per la gioia dei più piccoli

Animato tutto l'anno il Children's Corner della Biblioteca Civica Renzo Deaglio di Alassio, nel mese di Dicembre si veste a festa per la gioia dei più piccoli che contano i giorni verso il Natale.

"Il nostro corner - spiega Paola Cassarino, Consigliera incaricata alla cultura - è un piccolo gioiellino, soprattutto dopo l'intervento di restyling e la realizzazione del nuovo angolo morbido con uno spazio dedicato ai più piccoli, teatro ideale di letture e laboratori".

"Il Riccio Geniale" è infatti il laboratorio creativo in programma per giovedì 1° dicembre alle ore 17; dalle ore 16 di sabato 10 dicembre i piccoli ospiti della Biblioteca saranno impegnati nella decorazione dell'Albero di Natale.

Giovedì 15 dicembre alle 17 sarà la volta della lettura animata "Con l'albero di Natale, andiamo proprio male". Giovedì 29 dicembre, sempre alle ore 17, sarà l'"Orsetto Postino" il protagonista della lettura animata. Chiude la programmazione di dicembre "Cerca e trova. Dinosauri & Co." la simpatica iniziativa di gioco legata al mondo dei libri messa a punto dagli educatori della Biblioteca.

Per gennaio è già in programma una piccola anticipazione: il 5 alle ore 16, la Befana farà visita in anteprima assoluta agli ospiti della Renzo Deaglio-

Per evitare assembramenti si invitano i genitori a prenotare le diverse iniziative scrivendo a biblioteca@comune.alassio.sv.it o telefonando al numero 0182 648078​