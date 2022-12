Ad Albissola Marina la mostra “Il presepe fatto da voi”: inaugurazione il 2 dicembre

Venerdì 2 dicembre alle ore 17 si inaugura alla Fornace Alba Docilia, in via Stefano Grosso 24 ad Albissola Marina, la mostra “Il presepe fatto da voi”, un presepe contemporaneo nato da un’idea/progetto dell’artista albisolese Giacomo Lusso con l'intento di avvicinare la gente comune all'arte e al “fare ceramica”.

Un presepe modellato con la libera sensibilità realizzativa degli autori che hanno inserito figure di personaggi come il Sindaco, fornito di fascia tricolore e vaso biancoblu tradizionale o l’emigrante con valigia di cartone a rappresentanza dei nuovi migranti. Il San Giuseppe è un uomo di colore e il Gesù bambino è adagiato sul relitto di una prua di barca. Non certo una pedissequa rappresentazione del passato che rivela attenzione al quotidiano. È sorprendente vedere come, attraverso la modellazione di un pezzo di argilla e nel completarsi della figura, il volto delle persone si trasformi passando da un incerto inizio per arrivare agli occhi gioiosi della realizzazione della loro fatica. Ecco concretizzarsi l’idea di proporre ad Albissola, paese celebre nel passato per la produzione dei “macachi”, un presepe “Fatto da voi” quindi dai cittadini, idealmente tornando allo spirito di San Francesco della rappresentazione della nascita di Cristo.

“Molti personaggi - racconta Giacomo Lusso - al momento sono almeno cinquanta con le opere aggiunte nel 2022, popolano questa rappresentazione presepiale che nei prossimi anni verrà arricchita di nuovi personaggi sempre frutto del lavoro e della passione. Non ci sono effetti meccanici o elettrici e tantomeno artifici elettronici eppure è ricco di passione e amore anche per la ceramica e la grande tradizione albisolese: un presepe contemporaneo fatto dalla gente. Avremo in visita nella mostra presso l’Antica Fornace Alba Docilia le scuole e non solo di Albisola a cui racconteremo tante storie di chi ha collaborato con gioia e amore a questo progetto. Un grande grazie agli amici della Fornace Alba Docilia che si sono prestati a rendere possibile il tutto e l’allestimento. Un ringraziamento particolare lo voglio fare ad Enrica Noceto con cui ho condiviso questa iniziativa e l' ha resa possibile. Il “Presepe fatto da voi” un motivo in più per venirlo a vedere”.