Albissola, auto investe pedone e scappa: 25enne carcarese in ospedale: "Ha continuato la sua corsa come se fossi invisibile"

"L'auto, pare una Fiat Panda, non si è fermata: nessun segno di stop o rallentamento, ha proseguito la sua corsa come se fossi invisibile".

È quanto accaduto a un ragazzo di 25 anni di Carcare, rimasto vittima di un investimento nella notte ad Albissola Marina, in corso Baldovino Bigliati, all'altezza della discoteca Soleluna.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 3. La centrale operativa del 112 ha mobilitato un'ambulanza della Croce Oro, l'automedica e le forze dell'ordine.

"Non ricordo molto a causa dello shock", continua, "sono finito violentemente a terra a causa dell'urto. Gli amici che erano con me hanno assistito alla scena e mi hanno raccontato tutto".

Il giovane investito è stato trasportato in codice arancione al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona, dove ha trascorso la notte: "Per fortuna non ho niente di rotto, solo un forte dolore alla gamba". Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.