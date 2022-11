A Ceriale compaiono le insegne di Burger King e L'Isola dei Tesori: a breve l'apertura, anche di Eurospin

Ormai è imminente l’apertura di tre nuovissime attività a Ceriale, sulla via Aurelia: Burger Kink, Eurospin e L’Isola dei Tesori. Per Burger King e L’Isola dei Tesori è praticamente tutto pronto e si attende solo l’ufficialità della data di apertura, che sarà presumibilmente entro i prossimi 10 giorni. Per Eurospin i lavori sono leggermente indietro, ma è comunque prevista entro il mese di dicembre.

La zona di insediamento delle nuove attività, in cui sono già presenti, a pochi metri uno dall’altro, Lidl, Mercatò, In’s e Tigotà, acquisisce sempre più a pieno titolo la dignità di polo commerciale, con un ampio ventaglio di offerta per gli utenti e con importanti ricadute a livello occupazionale sul territorio.

Le tre aziende che si integreranno nell'area cerialese sono realtà si assoluta importanza, molto rinomate, radicate sul territorio italiano e non solo: Burger King è il colosso americano nel settore del fast food, che in Italia conta oltre 200 punti vendita, di cui 5 in Liguria: a La Spezia, 2 a Genova, a Savona e ora anche a Ceriale; Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo del canale discount presente in Italia, Slovenia e Croazia; L’Isola dei Tesori è una catena di pet store specializzata in prodotti per animali da compagnia, con circa 300 negozi in Italia, di cui oltre 10 Liguria.

“L’apertura è imminente, a brevissimo avremo l’ufficialità – spiega il vicesindaco Luigi Giordano -. L’attesa è quasi finita. Si tratta di una zona importante dal punto di vista commerciale, comoda, con possibilità di parcheggio; quindi, credo possa richiamare clienti anche da altri Comuni ed essere una bella opportunità per tutti. È un’opera di riqualificazione rilevante. Trovo positivo avere la possibilità di vivacizzare la zona, offrendo più scelta ai cittadini, non andranno a farsi concorrenza. Inoltre – conclude - si tratta di tre grosse attività che daranno lavoro a molte persone, cosa veramente importante”.