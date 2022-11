A Savona il convegno "Porca miseria: alleati per contrastare povertà e diseguaglianze"

Giovedì 1 dicembre alle ore 15.30, presso la Sala Rossa di Palazzo del comune di Savona, si svolgerà il convegno “Porca miseria: alleati per contrastare povertà e diseguaglianze”, organizzata da Camera del Lavoro, Sindacato Pensionati Cgil e Auser proviciali.

Parteciperanno ai lavori il Vescovo di Savona Mons. Calogero Marino, il Segretario Generale Cgil Liguria Maurizio Calà, Roberto Rossini portavoce di Alleanza contro la Povertà, Anna Cossetta Direttrice della Fondazione Agostino De Mari, Gianmario Gazzi Presidente Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, Enti ed Associazioni del territorio.

L’iniziativa nasce per discutere e far convergere l’attenzione generale su un tema che sta colpendo profondamente anche la nostra provincia, condividere le difficoltà che i diversi soggetti del territorio stanno incontrando nell’opera quotidiana per il contenimento delle ricadute che il fenomeno determina sulla condizione di vita per un numero sempre crescente di persone e famiglie, comprendere possibili iniziative territoriali condivise con l’obiettivo di rafforzare l’attività volta ad aiutare persone e famiglie in difficoltà.

Il convegno, aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti in sala, è patrocinato dal comune di Savona e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Cgil di Savona e su Collettiva.it.