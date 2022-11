Canadair fisso a Villanova, Tomatis (sindaco Albenga): "E' assolutamente necessario"

Afferma il primo cittadino: “Ricordo il giorno in cui è divampato l'incendio che ha devastato ettari ed ettari di macchia mediterranea sul territorio di Albenga ed entroterra. Ho passato giornate - e nottate - al campo UCL dei vigili del fuoco vivendo con apprensione in prima persona le ore nelle quali siamo rimasti in attesa dell'arrivo dei Canadair".

"È stato inevitabile pensare che, se avessimo avuto un mezzo aereo all'aeroporto di Villanova, forse saremmo riusciti ad intervenire in maniera più tempestiva e il danno ambientale verificatosi sarebbe stato più contenuto. In incendi devastanti come quello di agosto, che purtroppo non sono rari nelle nostre zone, non basta il prezioso ed instancabile lavoro a terra effettuato dalle squadre di vigili del fuoco e dai volontari della sezione antincendio boschivo della protezione civile".