Sanità, Pnrr e futuro del territorio: il 3 dicembre un convegno al Priamar di Savona

E’ sabato 3 dicembre l’appuntamento con “Il territorio: protagonista del futuro”, il convegno organizzato da Asl 2 Savona per approfondire gli sviluppi attuali e futuri del sistema socioassistenziale e la definizione di nuovi percorsi e modelli di cura rivolta al cittadino nel tentativo di abbandonare la visione ospedalocentrica, facendo tesoro anche delle esperienze acquisite nel periodo della pandemia Covid e nel periodo post emergenziale.

“Il congresso rappresenta un momento di incontro e riflessione fatto dai protagonisti di questa pandemia che ha messo a dura prova il sistema sanitario ospedaliero e territoriale, ma vuole essere anche un’occasione per condividere e mettere a frutto le esperienze acquisite in questi ultimi anni per ripensare e rimodulare l’offerta sanitaria dedicata ai cittadini mettendo al centro il territorio e le sue articolazioni” commentano la dottoressa Monica Cirone direttore Sociosanitario di Asl 2 e la dott.ssa Virna Frumento direttore della S.C. Igiene e Sanità pubblica oggi anche in qualità di responsabili Scientifici dell’evento.

“Il Pnrr ha sicuramente dato un grande stimolo al processo di deospedalizzazione dei servizi dando al territorio un ruolo sempre più significativo: ora l’obiettivo è portare a compito questo processo cercando di sfruttare al meglio le risorse a disposizione e mettendo in campo tutte le sinergie possibili” concludono i due responsabili scientifici.

Il convegno, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie, gode del Patrocinio di Regione Liguria, Comune di Savona, SITI(Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica), Associazione Italiana Donne medico e degli Ordini Professionali locali e provinciali.