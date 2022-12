Vado, approvati in Giunta lavori di asfaltatura per 700mila euro

“In continuità con la programmazione dei lavori di riqualificazione e manutenzione urbana perseguiti in questi anni, la Giunta Comunale vadese ha nuovamente approvato un nuovo cospicuo progetto definitivo di lavori di asfaltatura che nei prossimi mesi interesserà moltissime zone dell’intero territorio comunale”. Lo fanno sapere con una nota dall’Amministrazione di Vado Ligure.

“Ben 700mila euro l’importo attribuito a questo secondo lotto di interventi, che nel dettaglio interverrà sulla zona di Via La Costa, nell’area prospicente il nuovo Comando di Polizia Municipale, Via Montegrappa, Via Braja, Via Sabazia e le Località Murate, Sant’Ermete e Segno, in Via Cunio”, concludono.