Laigueglia, intesa con la Regione per tutelare il centro storico. Confcommercio: "Ora investimenti per nuove attività"

Soddisfazione per l’intesa siglata tra Regione Liguria e Comune di Laigueglia. A parlare è Daniele Ziliani, presidente di Confcommercio Ponente, che nel suo ruolo di coordinatore dei territori ha seguito l’iter di attuazione dell’intesa.

"Come per le vicine Alassio e Albenga, che avevano già predisposto accordi similari, era necessario che anche Laigueglia si dotasse di regole per la tutela del suo prezioso centro storico e del suo tessuto commerciale. In pieno accordo con le indicazioni ricevute da Regione Liguria e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Confcommercio ha contribuito con responsabilità affinché si ponessero basi e presupposti più chiari in ambito commerciale".

"Rimane chiaro che attrattività e sviluppo devono passare necessariamente attraverso un innalzamento della qualità. Regole più precise potranno contrastare il degrado e saranno utili sia a valorizzare le molte attività presenti, che con determinazione continuano a puntare su professionalità e specificità nell’offerta, sia — speriamo — a favorirne l’arrivo di nuove. Pensiamo anche a laboratori artigianali e artistici che potrebbero integrarsi bene nel contesto cittadino".

Confcommercio ha già depositato variazioni anche ad altri regolamenti comunali di pertinenza commerciale, che potranno puntualizzare e rendere più efficaci le linee indicate dall’intesa appena siglata.

"Auspichiamo che l’amministrazione continui nel suo compito con velocità e determinazione e metta in campo risorse a sostegno della valorizzazione del paese e incentivi per nuove aziende che potranno scegliere il borgo laiguegliese come sede delle loro attività. Confcommercio è pronta, come sempre, a fare la sua parte", conclude.