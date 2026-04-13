Savona, un variazione di bilancio d’urgenza in attesa dell'arrivo dei fondi regionali per la difesa della costa

Una variazione di bilancio d'urgenza per accogliere nuovi finanziamenti destinati alla tutela del litorale. L'atto si è reso necessario a seguito della comunicazione formale da parte della Regione Liguria degli importi definitivi assegnati al Comune per l'esercizio in corso.

La decisione di procedere con la formula di urgenza è motivata dalla necessità di rendere subito disponibili le risorse in vista dell'imminente stagione balneare. I fondi saranno impiegati dal Settore "Lavori Pubblici ed Ambiente" per attività cruciali come la difesa della costa e la pulizia delle spiagge. "È fondamentale - si legge nella delibera - approvata da Palazzo Sisto.procedere con urgenza per poter utilizzare queste risorse prima dell'avvio della stagione estiva", si legge nel documento approvato da Palazzo Sisto.

L'operazione contabile prevede un incremento di risorse per 16.700 euro per l'anno 2026. Si tratta di "maggiori entrate" derivanti da contributi regionali che verranno interamente destinate a coprire "maggiori spese" nei capitoli relativi alla gestione del demanio e del litorale. Il provvedimento dovrà ora passare in Consiglio Comunale.





