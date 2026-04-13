Max Cavallari scopre Albenga e i Fieui di Caruggi: "Centro storico sorprendente"

L’attore-cabarettista Max Cavallari ha fatto visita ad Albenga, alla Cantina dei Fieui di Caruggi e al Piccolo Museo della Fionda:

"Davvero un luogo magico! Una sorpresa inaspettata tra i vicoli della città vecchia e un’accoglienza unica! Bellissima esperienza".

Ovviamente gli è stata fatta autografare la piastrella in ceramica che sarà posta sul muretto «E ghe mettu a firma!», con la promessa che sarebbe tornato per inaugurarla.

"Tornerò sicuramente! Albenga e il suo centro storico mi hanno conquistato!".

L’attore, noto al grande pubblico per avere creato, col mai dimenticato Bruno Arena, il duo comico Fichi d’India, in questo periodo sta portando con grande successo nei teatri italiani la commedia di Gilberto Govi "Maneggi per maritare una figlia", da lui rivisitata senza mai perderne il brio e l’umorismo originale, in lingua italiana per renderla più accessibile a un pubblico trasversale, da Nord a Sud.

"Sarei felice e onorato di poterla mettere in scena al Teatro Ambra di Albenga nella prossima stagione teatrale".

E, alla fine, tra una fiondata e un bicchiere di pigato, Max Cavallari è stato nominato "amico dei Fieui di Caruggi", con tanto di investitura ufficiale e fazzolettone.