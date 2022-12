“Albenga s’illumina d’immenso Green”: via alle pedalate per le proiezioni architetturali nel centro storico (FOTO E VIDEO)

Il meteo non ferma l'entusiasmo di "Albenga s'illumina d'immenso Green".

Oggi alle ore 17.30 amministratori e cittadini hanno iniziato a pedalare per accendere le proiezioni architetturali che da oggi fino all'8 gennaio renderanno lo straordinario centro storico ancora più bello.

I principali edifici della città vecchia diventano ancora una volta le tele virtuali per le opere di grandi artisti di ogni epoca, da Beato Angelico a Andy Warhol passando per Vittorio Zecchin, Giovanni Andrea Ansaldo e Orazio De Ferrari, mentre la torre sociale vede un’opera dedicata a Masha Amini, la cui tragica morte ha dato il via alla rivolta delle donne iraniane portando all’attenzione del mondo il tema della discriminazione femminile. L'elaborato è stato realizzato dalla studentessa del Liceo Artistico di Albenga Aurora Ripamonti.

“Grazie a una nuova impostazione, i progetti del comune hanno goduto di sponsorizzazioni da parte di aziende private che hanno creduto nella vocazione turistica della città delle torri per un totale di 100mila euro. A loro un grande grazie, perché hanno dato le gambe ai progetti della nostra Amministrazione” ha commentato il vicesindaco Alberto Passino.

Novità green di quest'anno, oltre al passaggio alla tecnologia a LED per i proiettori, anche l'installazione di 2 batterie di biciclette che permetteranno a tutti di apportare il loro contributo energetico.

Grazie a un progetto studiato e realizzato dai ragazzi dell'Itis guidati dai loro straordinari professori, 16 biciclette permetteranno di accumulare energia che sarà utilizzata per alimentare alcuni archiled.

La sfida a chi riesce a pedalare più a lungo e ad accumulare più energia è iniziata!

Insieme per rendere il Natale di Albenga più bello, luminoso e green.