Borgio Verezzi, conclusi i lavori in via Matteotti: ripristinata la consueta viabilità

A Borgio Verezzi sono terminati, dopo circa tre settimane come previsto dall'amministrazione comunale, i lavori di manutenzione in via Matteotti.



Da questa mattina la viabilità, che aveva subito modifiche per permettere l'intervento di riparazione e miglioramento della rete idrica, è stata completamente ripristinata.



Il cantiere all’ingresso del paese, nei giorni scorsi, era stato oggetto di un intervento del gruppo consiliare "Borgio Verezzi x tutti": "Ha comportato notevoli disagi soprattutto legati al conseguente cambio di viabilità" aveva spiegato con preoccupazione la minoranza, comunicando inoltre di aver inviato un’interpellanza sull’argomento con richiesta urgente di risposta scritta per capire se vi fossero ritardi nei lavori ed eventualmente il motivo di essi.