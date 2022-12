Mobilità transfrontaliera, Tavola rotonda al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia con il Comitato sindacale Liguria-Paca

La mobilità transfrontaliera sarà al centro del convegno in programma lunedì prossimo dalle 9 al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia organizzato dal Comitato sindacale interregionale Liguria-Paca, organismo composto da Cgil, Cisl e Uil e dai sindacati d’Oltralpe Cgt, Fo e Cfdt.

Dice Matarazzo: “Abbiamo ritenuto, dopo la pausa di due anni dovuta al covid, che si riaprisse un tavolo di confronto più ampio possibile sull’argomento delle infrastrutture, indispensabili per togliere dall’isolamento la provincia di Imperia. Il nostro territorio ha possibilità di crescita quanto è più garantita la mobilità sia sull’asse costiero che da e verso l’entroterra. Solo in questo modo possono risollevarsi l’industria, il turismo e il commercio in chiave non solo Italiana e francese, ma Europea. In occasione di questo evento cercheremo di sviluppare insieme delle proposte da portare ai tavoli istituzionali”.