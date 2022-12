Sit in per la sughereta a Celle, il sindaco precisa: "Non lo è, è un'area boscata, concluderemo comunque dopo le autorizzazioni alla sistemazione"

"Il luogo oggetto della segnalazione del consigliere di minoranza è un'area boscata, un bosco ceduo coniferato in cui sono presenti alcune sughere con piccole conifere, lecci e roverelle. Non è una sughereta, non è un parco e non è un'area tutelata".

Ha voluto rispondere così il sindaco di Celle Caterina Mordeglia al consigliere Abate che ha organizzato un sit in per la mattinata di domani per illustrare l'attuale situazione in cui versa l'area presente in località Natta.

"La quercia da sughero censita nell'elenco degli alberi monumentali non si trova nell'area boscata di proprietà comunale bensì nella vicina proprietà privata e il cartello che indica la pianta tutelata è stranamente posizionato lontano dalla quercia monumentale: provvederemo a ricollocarlo - continua Mordeglia - Come accade per tutte le segnalazioni, abbiamo provveduto alla verifica dello stato di fatto e siamo intervenuti per una prima sommaria sistemazione. In sede di sopralluogo è stato evidente che la maggior parte delle piante presenti sono spontanee, cresciute naturalmente, senza interventi da almeno 20 anni se non oltre. Per gli interventi successivi invieremo richiesta agli organi competenti secondo quanto prevedono le norme in materia e, dopo aver avuto l'assenso necessario, concluderemo la sistemazione dell'area boscata".

"Il consigliere quindi fa confusione e dovrebbe informarsi meglio perchè quella è un'area nella quale da più di 25 anni non è stata fatta manutenzione da nessun sindaco. Capisco la sua esigenza di dover fare una politica locale piu aggressiva ma addebitare a noi l'incuria mi sembra poco obiettivo" prosegue la prima cittadina cellese.