Piana Crixia si prepara al Natale: torna il "presepe contadino" (FOTO)

Dopo il successo dell'anno scorso torna il "presepe contadino" di Piana Crixia. Un'iniziativa promossa dalla pro loco per festeggiare il santo Natale.

La rappresentazione della natività sarà allestita nuovamente in località Pontevecchio, nell'area dei festeggiamenti, ma no solo. I personaggi, nonché gli animali, realizzati a grandezza reale, verranno posizionati anche in alcuni atrii delle attività commerciali di via Chiarlone e via Valpiana, lungo la strada che porta alla frazione di San Massimo e nel centro del paese.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 8 dicembre, in occasione della sagra del torrone.

Questo il programma della giornata: dalle ore 14 pomeriggio giro in carrozza alla casa di Babbo Natale grazie al circolo ippico Doublec e Green Paradise Ranch; mercatino dei prodotti tipici; preparazione del torrone come una volta; musica con la fisarmonica di Andrea; indovina dove si nasconde Meteo Val Bormida. Ore 17 accensione dell'albero di Natale e lancio dei palloncini con la lettera per Babbo Natale. Ore 19 ricca apericena (su prenotazione. Per informazioni contattare il numero 340 1757796). A seguire tombolone di Natale.