Il gruppo modellismo del DLF (Dopolavoro Ferroviario) di Albenga espone il Plastico Ferroviario riproducente la Stazione di Albenga nei locali siti in via Cavour 42 - Albenga dal 6 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 (orario dalle 16,00 alle 19,00).

Le offerte raccolte verranno interamente devolute in beneficenza all'ADSO Associazione Down Onlus e all'associazione Prendiamoci per Mano APS Progetto Parkinson di Albenga.