L'Asl2 aumenta i posti letto per pazienti covid: "Situazione sotto controllo, possibile sottoporsi a vaccinazione"

"Come previsto dal piano di preparedness concordato con Alisa, in accordo con l'andamento dell'incidenza del covid19 sono stati incrementati i posti riservati ai pazienti covid in Asl2; l'Ospedale di Albenga è infatti passato da 13 a 21 posti dedicati". Lo comunica, attraverso una nota stampa, l'azienda sanitaria savonese.

"Benché la situazione pandemica rimanga sotto controllo si coglie l'occasione di riportare all'attenzione degli utenti l'opportunità di sottoporsi a vaccinazione" fanno inoltre sapere dall'Asl2.