Feste natalizie, il Golfo dell'Isola punta sui parcheggi gratis per "spingere" il commercio

Un mese di azzeramento delle tariffe in determinate aree di sosta normalmente "blu" ossia a pagamento, in posizioni centrali o comunque vicini alle vie dello shopping e del passeggio.

E' questa la scelta su cui i due comuni costieri del Golfo dell'Isola coi più estesi centri storici, Noli e Spotorno, hanno puntato in queste festività natalizie per andare incontro alle esigenze di cittadini e commercianti, facendo sì che i primi siano incentivati a visitare le due cittadine per comprare i regali o anche solo per una passeggiata nelle vie. E da lì dare un ulteriore impulso al commercio.

In entrambi i comuni la misura ha preso il via nella giornata di ieri, 8 dicembre, e durerà fino all'8 gennaio nel territorio nolese mentre in quello spotornese si concluderà il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio. Comunque per tutto l'arco temporale delle festività.

A Spotorno, dove questa è ormai diventata pratica consolidata, lo stop al pagamento scelto dalla Giunta Fiorini riguarderà tutte le aree di sosta blu, essenzialmente presenti tra il Lungomare, le vie parallele o comunque prossime all'Aurelia, nei pressi della stazione e in località Serra.

A Noli interessate dalla scelta dell'Amministrazione Repetto, invece, le piazze Aldo Moro, Rosselli, San Francesco e Monsignor Vivaldo, largo Aldo Pastorino e le vie Poggio ed Ex Stazione Ferroviaria.