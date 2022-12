"Il Natale dei nostri nonni": inaugurato il presepe contadino a Piana Crixia (FOTO)

"Abbiamo cercato di riprodurre il periodo natalizio vissuto dai nostri nonni nel secolo scorso". Con questo incipit è stato inaugurato nella giornata di ieri, in occasione della sagra del torrone, il presepe contadino a Piana Crixia.

La rappresentazione della natività, come lo scorso anno, promossa dai volontari della pro loco, è stata allestita nell'area festeggiamenti con qualche incursione in alcuni atrii delle attività commerciali di via Chiarlone e via Valpiana, lungo la strada che porta alla frazione di San Massimo e nel centro del paese.

I personaggi, nonché gli animali, a grandezza reale, sono stati realizzati con materiale di riciclo. Il presepe resterà allestito sino al 6 gennaio.